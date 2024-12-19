Депутати Миколаївської облради приєднали МСЕК до клінічної лікарні: до 10 січня заклад має передати усі розглянуті справи

Миколаївський обласний центр медико-соціальної експертизи, жовтень 2024 року. Фото: Суспільне

Депутати Миколаївської обласної ради підтримали приєднання Центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) до Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Таке рішення було прийняте під час позачергової сесії облради у четвер, 19 грудня, повідомляють «МикВісті».

До 10 січня 2025 року Миколаївська ОВА має передати визначеним закладам охорони здоров’я усіх наявних в установі медико-експертних справ МСЕКу.

— Згідно постанови Кабміну №1338 медико-соціальна експертиза припиняє свою діяльність 31 грудня 2024. І фактично будуть працювати експертні команди на базі лікувальних закладів, кластерних і надкластерних.Фактично змінюється порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, критерії та положення про експертні команди, — зазначила під час обговорення проєкту рішення в.о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.

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На це депутатка Світлана Федорова зауважила, що обласна рада не припиняє діяльність установи, а реорганізовує її, приєднуючи до клінічної лікарні. При цьому, вона наголошує, що Миколаївщина єдиний регіон, де питання ліквідації МСЕКу вирішують таким чином.

— Це приєднання фактично обласного МСЕКу, де до речі, дві дуже гучних кримінальних справи було. В інших областях, виконуючи постанову КМУ, яка була запропонована, просто ліквідуються МСЕКи, і всі інвалідності, по-простому кажучи, будуть давати ті лікарі, які працюють в інших лікарнях. В будь-якій лікарні, в обласній, в міській, неважливо де. Наша область вирішила піти далі. Ці карні справи закінчуються нічим стосовно всіх головних лікарів, які, до речі, обласних закладів були затримані. Нічим. Але тут ми беремо МСЕК, гладимо по голівці і приєднуємо шляхом реорганізації. Коли ви шляхом реорганізації знищували інфекційну стоматологію, офтальмологію, ви говорили, що це ми не знищуємо. А тут такі ж слова реорганізація, приєднуємо до обласної лікарні, начебто виконуємо постанову КМУ про знищення МСЕКу, а начебто переводимо просто всіх за ручки, приєднуємо до обласній лікарні. Або МСЕК знищуємо і виконуємо постанову. Або давайте тоді говорити, що ми просто взяли на МСЕК і перенесли в обласну лікарню, — сказала Світлана Федорова.

Однак голова обласної ради Антон Табунщик заперечив Федоровій, відповівши, що вона розповсюджує недостовірну інформацію.

— В багатьох областях ситуація аналогічна. Відбувається або відбулась реорганізація, — зауважив Антон Табунщик.

Заступник голови обласної ради Денис Андрєєв також додав, що за постановою Кабміну регіони мають ліквідувати функції МСЕКів, однак самі заклади продовжуватимуть існувати.

У підсумку обговорень депутати підтримали даний проєкт рішення — за проголосували 36, утримались двоє.

Нагадаємо, у Миколаївській області на базі лікарень створили 37 експертних команд, які замінять медико-соціальні експертні комісії. Загалом в Україні такі команди функціонуватимуть у 286 медзакладах.

Обшуки у голови Миколаївської МСЕК

22 жовтня, стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Пізніше «МикВісті» зʼясували, що у провадженні з приводу обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК правоохоронці поки нікого не затримували та не оголошували підозр.

Прокуратура просила лише накласти суд арешт на вилучене майно у помешканні Бєлякової.

При цьому в Офісі генеральної прокуратури журналістам «Слово і Діло» заявили, що обшуки у Бєлякової проводились не в рамках корупційного злочину, а за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ (стаття 114-1 Кримінального кодексу України).

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО та підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.

Зазначимо, що у березні 2024 року миколаївські правоохоронці викрили схему торгівлі фіктивними довідками про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Серед пʼятьох затриманих тоді була заступниця Віри Бєлякової Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Світлана Білецька.