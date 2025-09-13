Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    13 вересня, 2025

  • 21.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 21.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Армія РФ цілу добу атакувала Миколаївщину більше 20 FPV-дронами: що відомо

Наслідки обстрілів Миколаєва у квітні 2025 року. Ілюстративне фото Наслідки обстрілів Миколаєва у квітні 2025 року. Ілюстративне фото "МикВісті"

Російська армія протягом 12 та у ніч на 13 вересня атакувала територію Миколаївської області ударними дронами. Внаслідок обстрілів є пошкодження житлових будинків.

Водночас, як повідомляє Миколаївська ОВА, серед цивільного населення постраждалих немає.

Вчора ворог десять разів атакував FPV-дронами акваторію та місто Очаків. Там пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. Ще чотири рази FPV-дронами атакували Куцурубську громаду.

Прильоти 12 і 13 вересня були і по селам Лимани та Лупареве Галицинівської громади.  У Лиманах постраждав приватний будинок та виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. У Лупаревому пошкоджено дачний будинок.

Загалом цієї ночі 13 вересня на Миколаївщині збито або подавлено шість ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів. 

Нагадаємо, протягом минулої доби в Миколаївській області рятувальники ліквідували 15 пожеж різного характеру. Горіли житлові та господарські будівлі, а також суха трава, чагарники й сміття. В одному випадку займання сталося після атаки російським безпілотником.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Дрони та артилерія атакували дві громади на Миколаївщині
Три «Шахеди» збили на Миколаївщині під час нічної атаки
На Миколаївщині нічні атаки «Шахедів» спричинили пожежу: пошкоджено інфраструктуру
Реклама

Читайте також:

новини

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

Ірина Олехнович
новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
новини

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Даріна Мельничук
новини

«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

На Миколаївщині нічні атаки «Шахедів» спричинили пожежу: пошкоджено інфраструктуру
Три «Шахеди» збили на Миколаївщині під час нічної атаки
Дрони та артилерія атакували дві громади на Миколаївщині

Миколаїв, Бахмут, Вінниця, Ужгород і Дніпро святкують День міста. Що їх об’єднує і робить унікальними

Військовим та волонтерам вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста

13 годин тому

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay