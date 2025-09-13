Армія РФ цілу добу атакувала Миколаївщину більше 20 FPV-дронами: що відомо

Наслідки обстрілів Миколаєва у квітні 2025 року. Ілюстративне фото "МикВісті"

Російська армія протягом 12 та у ніч на 13 вересня атакувала територію Миколаївської області ударними дронами. Внаслідок обстрілів є пошкодження житлових будинків.

Водночас, як повідомляє Миколаївська ОВА, серед цивільного населення постраждалих немає.

Вчора ворог десять разів атакував FPV-дронами акваторію та місто Очаків. Там пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. Ще чотири рази FPV-дронами атакували Куцурубську громаду.

Прильоти 12 і 13 вересня були і по селам Лимани та Лупареве Галицинівської громади. У Лиманах постраждав приватний будинок та виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. У Лупаревому пошкоджено дачний будинок.

Загалом цієї ночі 13 вересня на Миколаївщині збито або подавлено шість ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, протягом минулої доби в Миколаївській області рятувальники ліквідували 15 пожеж різного характеру. Горіли житлові та господарські будівлі, а також суха трава, чагарники й сміття. В одному випадку займання сталося після атаки російським безпілотником.