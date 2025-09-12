На Миколаївщині ліквідували 15 пожеж за добу, одна — через удар безпілотника

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Протягом минулої доби в Миколаївській області рятувальники ліквідували 15 пожеж різного характеру. Горіли житлові та господарські будівлі, а також суха трава, чагарники й сміття. В одному випадку займання сталося після атаки російським безпілотником.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Вознесенському районі вночі безпілотник спричинив пожежу, яку вдалося загасити. У селі Явкине Баштанського району загорівся приватний будинок — вогонь знищив перекриття та внутрішні приміщення на площі 80 квадратних метрів.

У селі Парутине Миколаївського району рятувальники ліквідували пожежу господарської споруди площею 30 квадратних метрів.

Окрім цього, сталося 13 пожеж сухої трави, пожнивних залишків, чагарників і сміття у громадах Миколаївського та Первомайського районів, а також у Первомайську. Загальна площа вигорілого сухостою перевищила 7 гектарів. У Первомайську від вогню зайнялася господарська споруда площею 20 квадратних метрів, але житловий будинок вдалося врятувати.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Слід зазначити, що екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйонів гривень. Масштабні займання охоплювали житлові квартали, промислові об’єкти та природні території.