Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    9 вересня, 2025

  • 21.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 9 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 21.5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Екологічні збитки від пожеж на Миколаївщині в серпні сягнули майже ₴100 млн

Пожежа Варюшинського лісу у Миколаївській області, серпень 2025 року, фото «МикВісті»Пожежа Варюшинського лісу у Миколаївській області, серпень 2025 року, фото «МикВісті»

Екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйони гривень. Масштабні займання охоплювали житлові квартали, промислові об’єкти та природні території.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, серпень 2025 року став одним із найважчих для Миколаївської області через інтенсивні обстріли, які спричинили масштабні пожежі по всій території регіону.

Так займання фіксувалися у житлових кварталах, на промислових та складських об’єктах, а також у фермерських господарствах. Загальна площа пожеж на таких об’єктах перевищила 1,5 тисяч м².

Значних втрат зазнала і природа: вогонь знищив рослинність, очерет, чагарники та сухостій на площі понад 35 гектарів. Через це в атмосферу потрапило понад 32 тисяч тонн забруднюючих речовин, з яких близько 31,7 тисяч тонн — викиди вуглекислого газу.

Протягом серпня інспектори опрацювали 35 випадків пожеж і провели розрахунки завданих збитків. Загальна сума шкоди для довкілля склала 99,3 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. Так кількість займань зросла на 50% порівняно з минулим роком

Останні новини про: Пожежі

Двоє чоловіків загинули на пожежах у Миколаївській області, ще одна жінка постраждала
На Миколаївщині за добу сталося 14 пожеж: горіло сміття та суха трава
В лісах Миколаївщини облаштували 19 зон відпочинку з мангалами
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві шукають підрядника для демонтажу під’їзду, де вибухнув газ: роботи обійдуться у ₴4,5 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Будувати велику сцену, щоб потім була сирена, і все скасували?», — у мерії пояснили, чому в Миколаєві знову не буде масштабного Дня міста

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

В лісах Миколаївщини облаштували 19 зон відпочинку з мангалами
На Миколаївщині за добу сталося 14 пожеж: горіло сміття та суха трава
Двоє чоловіків загинули на пожежах у Миколаївській області, ще одна жінка постраждала

Суд відсторонив від посади мера Баштанки Берегового

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

3 години тому

КП «Парки» категорично проти обрізки коренів дерев вздовж нового тротуару в Соляних

Альона Коханчук

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay