Екологічні збитки від пожеж на Миколаївщині в серпні сягнули майже ₴100 млн

Пожежа Варюшинського лісу у Миколаївській області, серпень 2025 року, фото «МикВісті»

Екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйони гривень. Масштабні займання охоплювали житлові квартали, промислові об’єкти та природні території.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, серпень 2025 року став одним із найважчих для Миколаївської області через інтенсивні обстріли, які спричинили масштабні пожежі по всій території регіону.

Так займання фіксувалися у житлових кварталах, на промислових та складських об’єктах, а також у фермерських господарствах. Загальна площа пожеж на таких об’єктах перевищила 1,5 тисяч м².

Значних втрат зазнала і природа: вогонь знищив рослинність, очерет, чагарники та сухостій на площі понад 35 гектарів. Через це в атмосферу потрапило понад 32 тисяч тонн забруднюючих речовин, з яких близько 31,7 тисяч тонн — викиди вуглекислого газу.

Протягом серпня інспектори опрацювали 35 випадків пожеж і провели розрахунки завданих збитків. Загальна сума шкоди для довкілля склала 99,3 мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях. Так кількість займань зросла на 50% порівняно з минулим роком