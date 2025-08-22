Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині кількість пожеж зросла на 50% порівняно з минулим роком

На Миколаївщині кількість пожеж зросла на 50% порівняно з минулим роком. Фото: ДСНС

На Миколаївщині від початку року сталося 4070 пожеж, і більшість із них — на відкритих територіях.

Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області.

З понад 4 тисяч пожеж — 3230 на відкритих територіях. Рятувальники зазначають, що це на 50% більше, ніж торік. Щодня рятувальники ліквідовують близько 40 пожеж на відкритих територіях.

«Вогонь нищить не лише природні ландшафти. Від цих пожеж страждають лісові масиви, на відновлення яких знадобляться десятиліття. Полум'я підбирається і до житла громадян, руйнуючи будинки та позбавляючи людей їхнього майна. Це справжня трагедія, якої можна було б уникнути», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, що на Миколаївщині знову фіксують масові займання. У ДСНС занепокоєні цим та звертаються до людей: «Скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», пишуть надзвичайники.

