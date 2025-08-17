Минулої доби на Миколаївщині вигоріло понад 22 га чагарників та очерету
-
- Альона Коханчук
-
•
-
15:30, 17 серпня, 2025
-
На Миколаївщині знову фіксують масові займання. Лише за минулу добу сталося 36 пожеж, з яких 29 — у природних екосистемах. Горіли суха трава, сміття, очерет та чагарники.
Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області.
У Чорноморській громаді вогонь охопив поле з пожнивними залишками площею 500 квадратних метри, а в селі Стара Богданівка вигоріло близько 2 гектарів, де полум’я знищило також чотири господарчі споруди. Загалом вогонь знищив більш ніж на 22 гектари територій.
У приватному секторі рятувальники ліквідовували пожежі в селах Казанка, Братське та Дружелюбівка, де вогонь пошкодив господарчі будівлі й кухню, але вдалося врятувати житловий будинок. У Миколаєві горів матрац у занедбаній будівлі та пластиковий сміттєвий контейнер, а в Первомайську через коротке замикання виїжджали на виклик пожежники.
До ліквідації займання залучили понад 100 рятувальників, 29 одиниць техніки ДСНС та місцеві пожежні формування з кількох громад.
Нагадаємо, що напередодні на Миколаївщині рятувальники загасили 54 пожежі, серед яких 47 на відкритих територіях загальною площею понад 65 гектарів.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.