Минулої доби на Миколаївщині вигоріло понад 22 га чагарників та очерету

За минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській області

На Миколаївщині знову фіксують масові займання. Лише за минулу добу сталося 36 пожеж, з яких 29 — у природних екосистемах. Горіли суха трава, сміття, очерет та чагарники.

Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області.

У Чорноморській громаді вогонь охопив поле з пожнивними залишками площею 500 квадратних метри, а в селі Стара Богданівка вигоріло близько 2 гектарів, де полум’я знищило також чотири господарчі споруди. Загалом вогонь знищив більш ніж на 22 гектари територій.

У приватному секторі рятувальники ліквідовували пожежі в селах Казанка, Братське та Дружелюбівка, де вогонь пошкодив господарчі будівлі й кухню, але вдалося врятувати житловий будинок. У Миколаєві горів матрац у занедбаній будівлі та пластиковий сміттєвий контейнер, а в Первомайську через коротке замикання виїжджали на виклик пожежники.

За минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській області За минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській області За минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській області

До ліквідації займання залучили понад 100 рятувальників, 29 одиниць техніки ДСНС та місцеві пожежні формування з кількох громад.

Нагадаємо, що напередодні на Миколаївщині рятувальники загасили 54 пожежі, серед яких 47 на відкритих територіях загальною площею понад 65 гектарів.