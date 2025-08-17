Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Минулої доби на Миколаївщині вигоріло понад 22 га чагарників та очерету

За минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській області

На Миколаївщині знову фіксують масові займання. Лише за минулу добу сталося 36 пожеж, з яких 29 — у природних екосистемах. Горіли суха трава, сміття, очерет та чагарники.

Про це повідомили у ДСНС у Миколаївській області.

У Чорноморській громаді вогонь охопив поле з пожнивними залишками площею 500 квадратних метри, а в селі Стара Богданівка вигоріло близько 2 гектарів, де полум’я знищило також чотири господарчі споруди. Загалом вогонь знищив більш ніж на 22 гектари територій.

У приватному секторі рятувальники ліквідовували пожежі в селах Казанка, Братське та Дружелюбівка, де вогонь пошкодив господарчі будівлі й кухню, але вдалося врятувати житловий будинок. У Миколаєві горів матрац у занедбаній будівлі та пластиковий сміттєвий контейнер, а в Первомайську через коротке замикання виїжджали на виклик пожежники.

За минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській областіЗа минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській області
За минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській областіЗа минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській області
За минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській областіЗа минулу добу на Миколаївщині сталося 36 пожеж. Фото: ДСНС у Миколаївській області

До ліквідації займання залучили понад 100 рятувальників, 29 одиниць техніки ДСНС та місцеві пожежні формування з кількох громад.

Нагадаємо, що  напередодні на Миколаївщині рятувальники загасили 54 пожежі, серед яких 47 на відкритих територіях загальною площею понад 65 гектарів. 

