На Миколаївщині за добу ліквідували 54 пожежі — вигоріло понад 65 га

За добу на Миколаївщині ліквідували 54 пожежі. Фото: ДСНС в Миколаївській області

За минулу добу на Миколаївщині рятувальники загасили 54 пожежі, серед яких 47 на відкритих територіях загальною площею понад 65 гектарів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Крім того, зафіксовано п’ять пожеж у житловому секторі, де постраждали двоє людей, одна пожежа на об’єкті та загоряння автомобіля Chevrolet Aveo.

У гасінні пожеж професійним рятувальникам допомагали вогнеборці місцевих пожежних охорон сіл Шевченкове, Мартинівка, Воскресенське, Рибаківка, Секретарка, Шевченківськове, Горохівське, Степове, державної пожежної команди Мартинівка та лісники. У підвозі води сприяла техніка фермерських господарств та приватних підприємців.

Нагадаємо, що влітку 2025 року на Миколаївщині зафіксовано велику кількість пожеж на відкритих територіях та у лісах.

Лише з 8 по 15 серпня вигоріло близько 240 гектарів сухої трави та сміття:

• 11 серпня — у Андріївському лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Дим було видно навіть за 50 кілометрів від Миколаєва. Згоріло близько 40 гектарів.

• 13 серпня — у Веселинівській громаді загорівся Варюшинський ліс (близько 2000 кв. м), пожежу швидко ліквідували.

• 15 серпня — у Корабельному районі Миколаєва на відкритій території приватного сектору загорілася суха трава. Під час пожежі постраждала літня жінка. Загалом за цю добу на території області зафіксували 42 пожежі, з них 36 на відкритих територіях, 6 — біля житлових будинків. Вогонь знищив майже 40 гектарів сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття. Учора полум’я підійшло впритул до приватних будинків: згоріли 4 сараї, ще 2 пошкоджено.

Також у Миколаєві загорілася суха трава та чагарники на відкритій території, попередньо на Тернівському полігоні.