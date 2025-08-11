На Миколаївщині горить ліс — задимлення дійшло до міста
- Аліса Мелік-Адамян
17:25, 11 серпня, 2025
В Миколаївському районі горить ліс у селі Андріївка в Ольшанській громаді.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Миколаївській області.
Як повідомляє відомство, загорівся хвойний та листяний настил в лісовому урочищі. Зазначимо, що дим від пожежі видно у Миколаєві, не дивлячись на відстань у 50 кілометрів.
Наразі орієнтовна площа пожежі становить 10 гектарів. Переважно горіння низове, є загроза розповсюдження на верховий.
На місці працюють вогнеборці Миколаївщини. Вживаються заходи по локалізації пожежі. Гасіння ускладнюється поривчастим вітром.
Загалом від ДСНС залучено 70 вогнеборців, 14 спецавтомобілів, ще 15 осіб та 4 одиниці техніки лісників.
