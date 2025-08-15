Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники
- Аліна Квітко
13:43, 15 серпня, 2025
У Миколаєві загорілася суха трава та чагарники на відкритій території, попередньо на Тернівському полігоні.
Про це у коментарі «МикВісті» розповіли в ДСНС в Миколаївській області.
Пожежа сталася 15 серпня о 13:09 у мікрорайоні Тернівка.
На місце події оперативно виїхали відділення 2 та 4 пожежно-рятувальні частини, а також черговий змінний оперативно-координаційний центр. Площа загоряння наразі уточнюється.
Причини пожежі встановлюються, постраждалих немає.
Нагадаємо, що влітку 2025 року на Миколаївщині зафіксовано велику кількість пожеж на відкритих територіях та у лісах.
Лише з 8 по 15 серпня вигоріло близько 240 гектарів сухої трави та сміття:
• 11 серпня – у Андріївському лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Дим було видно навіть за 50 кілометрів від Миколаєва. Згоріло близько 40 гектарів.
• 13 серпня – у Веселинівській громаді загорівся Варюшинський ліс (близько 2000 кв. м), пожежу швидко ліквідували.
• 15 серпня – у Корабельному районі Миколаєва на відкритій території приватного сектору загорілася суха трава. Під час пожежі постраждала літня жінка. Загалом за цю добу на території області зафіксували 42 пожежі, з них 36 на відкритих територіях, 6 – біля житлових будинків. Вогонь знищив майже 40 гектарів сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття. Учора полум’я підійшло впритул до приватних будинків: згоріли 4 сараї, ще 2 пошкоджено.
