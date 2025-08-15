Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 29.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Пожежа сухої трави під Миколаєвом 15 серпня. Фото: МикВістіПожежа сухої трави під Миколаєвом 15 серпня. Фото: МикВісті

У Миколаєві загорілася суха трава та чагарники на відкритій території, попередньо на Тернівському полігоні.

Про це у коментарі «МикВісті» розповіли в ДСНС в Миколаївській області.

Пожежа сталася 15 серпня о 13:09 у мікрорайоні Тернівка.

На місце події оперативно виїхали відділення 2 та 4 пожежно-рятувальні частини, а також черговий змінний оперативно-координаційний центр. Площа загоряння наразі уточнюється.

Причини пожежі встановлюються, постраждалих немає.

Пожежа сухої трави під Миколаєвом 15 серпня. Фото: МикВістіПожежа сухої трави під Миколаєвом 15 серпня. Фото: МикВісті
Пожежа сухої трави під Миколаєвом 15 серпня. Фото: МикВістіПожежа сухої трави під Миколаєвом 15 серпня. Фото: МикВісті
Пожежа сухої трави під Миколаєвом 15 серпня. Фото: МикВістіПожежа сухої трави під Миколаєвом 15 серпня. Фото: МикВісті

Нагадаємо, що влітку 2025 року на Миколаївщині зафіксовано велику кількість пожеж на відкритих територіях та у лісах.

Лише з 8 по 15 серпня вигоріло близько 240 гектарів сухої трави та сміття:

• 11 серпня – у Андріївському лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Дим було видно навіть за 50 кілометрів від Миколаєва. Згоріло близько 40 гектарів

• 13 серпня – у Веселинівській громаді загорівся Варюшинський ліс (близько 2000 кв. м), пожежу швидко ліквідували.

• 15 серпня – у Корабельному районі Миколаєва на відкритій території приватного сектору загорілася суха трава. Під час пожежі постраждала літня жінка. Загалом за цю добу на території області зафіксували 42 пожежі, з них 36 на відкритих територіях, 6 – біля житлових будинків. Вогонь знищив майже 40 гектарів сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття. Учора полум’я підійшло впритул до приватних будинків: згоріли 4 сараї, ще 2 пошкоджено.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині знову горів Варюшинський ліс
ДСНС про пожежі на Миколаївщині: «Скільки ще має згоріти, щоб достукатися до свідомості людей?»
У Миколаєві постраждала літня жінка під час пожежі сухої трави
Реклама

Читайте також:

новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

План доброчесності Миколаєва писали 10 чиновників мерії, хоча донори радили залучити ГО та медіа

Аліса Мелік-Адамян
новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві постраждала літня жінка під час пожежі сухої трави
ДСНС про пожежі на Миколаївщині: «Скільки ще має згоріти, щоб достукатися до свідомості людей?»
На Миколаївщині знову горів Варюшинський ліс

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

2 години тому

«Путін — воєнний злочинець»: Аляска вийшла на мітинг проти приїзду президента Росії

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay