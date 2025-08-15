Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Миколаєві постраждала літня жінка під час пожежі сухої трави

Пожежа сухої трави у Миколаєві 15 серпня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа сухої трави у Миколаєві 15 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень 15 серпня на відкритій території приватного сектору у Корабельному районі Миколаєва загорілася суха трава.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Рятувальники з’ясували, що внаслідок пожежі постраждала 69-річна місцева мешканка. Вона отримала опіки нижніх кінцівок, її госпіталізували до опікового відділення одного з лікувальних закладів.

Пожежу на площі 3000 квадратних метрів ліквідували. Причини загоряння встановлюють.

На місці працювали вісім вогнеборців та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС.

Пожежа сухої трави у Миколаєві 15 серпня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа сухої трави у Миколаєві 15 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа сухої трави у Миколаєві 15 серпня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа сухої трави у Миколаєві 15 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа сухої трави у Миколаєві 15 серпня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа сухої трави у Миколаєві 15 серпня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, вогонь знову охопив Миколаївщину — за одну добу рятувальники ліквідували десятки пожеж, більшість із яких спалахнули через підпал сухої трави.

