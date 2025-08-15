У Миколаєві постраждала літня жінка під час пожежі сухої трави
- Даріна Мельничук
13:35, 15 серпня, 2025
Вдень 15 серпня на відкритій території приватного сектору у Корабельному районі Миколаєва загорілася суха трава.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Рятувальники з’ясували, що внаслідок пожежі постраждала 69-річна місцева мешканка. Вона отримала опіки нижніх кінцівок, її госпіталізували до опікового відділення одного з лікувальних закладів.
Пожежу на площі 3000 квадратних метрів ліквідували. Причини загоряння встановлюють.
На місці працювали вісім вогнеборців та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС.
Нагадаємо, вогонь знову охопив Миколаївщину — за одну добу рятувальники ліквідували десятки пожеж, більшість із яких спалахнули через підпал сухої трави.
