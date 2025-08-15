Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    15 серпня, 2025

  • 26.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 26.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ДСНС про пожежі на Миколаївщині: «Скільки ще має згоріти, щоб достукатися до свідомості людей?»

Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНСВогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Вогонь знову охопив Миколаївщину — за одну добу рятувальники ліквідували десятки пожеж, більшість із яких спалахнули через підпал сухої трави.

Про це 15 серпня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

На території Миколаївщини зафіксували 42 пожежі. Із них 36 сталися на відкритих територіях, ще 6 — біля житлових будинків.

За словами вогнеборців, вогонь знищив майже 40 гектарів сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття. А загалом за цей тиждень вигоріло вже близько 240 гектарів.

Учора полум’я підійшло впритул до приватних будинків: згоріли 4 сараї, ще 2 пошкоджено, зазначають надзвичайники.

«На жаль, із дня в день ситуація повторюється знову й знову. Скажіть, скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», — пишуть у ДСНС.

До гасіння залучали рятувальників, місцевих пожежників, працівників лісового господарства, а також фермерів і підприємців, які допомагали технікою та підвозом води.

Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНСВогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНСВогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНСВогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНСВогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНСВогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 13 серпня на Миколаївщини знову горів Варюшинський ліс. Пожежу побачили рятувальники під час повітряного моніторингу. Вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів, але пожежу вдалося швидко загасити та не допустили поширення на велику площу.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині рятувальники чергують в Андріївському лісі через ризик повторного займання
На Миколаївщині за добу загасили 43 пожежі, одна — через обстріл
На Миколаївщині знову горів Варюшинський ліс
Реклама

Читайте також:

новини

План доброчесності покликаний мінімізувати «фаворитизм» серед депутатів та чиновників мерії Миколаєва, — проєкт рішення

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Корабельному районі Миколаєва через обстріл зруйновано сім будинків, ще 125 — пошкоджені

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

Світлана Іванченко
новини

Куди піти у Миколаєві: театральні прем’єри, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

«Змушені жити в постійному смороді»: мешканці Миколаєва вимагають ремонту аварійної каналізації

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині знову горів Варюшинський ліс
На Миколаївщині за добу загасили 43 пожежі, одна — через обстріл
На Миколаївщині рятувальники чергують в Андріївському лісі через ризик повторного займання

Росіяни за добу атакували Миколаївщину 11 дронами

Опитування: більшість американців не вірять у здатність Трампа мудро вирішити питання війни в Україні

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay