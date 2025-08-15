ДСНС про пожежі на Миколаївщині: «Скільки ще має згоріти, щоб достукатися до свідомості людей?»

Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Вогонь знову охопив Миколаївщину — за одну добу рятувальники ліквідували десятки пожеж, більшість із яких спалахнули через підпал сухої трави.

Про це 15 серпня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

На території Миколаївщини зафіксували 42 пожежі. Із них 36 сталися на відкритих територіях, ще 6 — біля житлових будинків.

За словами вогнеборців, вогонь знищив майже 40 гектарів сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття. А загалом за цей тиждень вигоріло вже близько 240 гектарів.

Учора полум’я підійшло впритул до приватних будинків: згоріли 4 сараї, ще 2 пошкоджено, зазначають надзвичайники.

«На жаль, із дня в день ситуація повторюється знову й знову. Скажіть, скільки має ще згоріти, щоб достукатись до свідомості громадян?», — пишуть у ДСНС.

До гасіння залучали рятувальників, місцевих пожежників, працівників лісового господарства, а також фермерів і підприємців, які допомагали технікою та підвозом води.

Вогнеборці ліквідують пожежу у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 13 серпня на Миколаївщини знову горів Варюшинський ліс. Пожежу побачили рятувальники під час повітряного моніторингу. Вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів, але пожежу вдалося швидко загасити та не допустили поширення на велику площу.