Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    14 серпня, 2025

  • 27.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині знову горів Варюшинський ліс

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Минулої доби, 13 серпня, у Веселинівській громаді Миколаївщини знову загорівся Варюшинський ліс. Пожежу побачили рятувальники під час повітряного моніторингу.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів, але пожежу вдалося швидко ліквідували та не допустили поширення на велику площу.

Загалом за добу в області сталося 45 пожеж, одна з яких — через російський обстріл. Більшість займання — це суха трава, сміття та кущі. Загалом вигоріло понад 34 гектари.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСЛіквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 28 липня біля села Варюшине також сталась сильна пожежа. У ДСНС повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине». Через сильний вітер полум’я швидко поширилося на житловий сектор і з іншого боку — на лісове урочище. Тоді вигоріло близько 45 гектарів.

Згодом у Вознесенському районі знову горіло у Варюшинському лісі, але вже в іншому місці, ніж раніше. А 31 липня у Варюшинському лісі знову сталася пожежа — і це був вже третій випадок за тиждень. У ДСНС почали підозрювати підпал.

Останні новини про: Пожежі

В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.
На Миколаївщині рятувальники чергують в Андріївському лісі через ризик повторного займання
На Миколаївщині за добу загасили 43 пожежі, одна — через обстріл
Реклама

Читайте також:

новини

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників

Ірина Олехнович
новини

В Одесі невідомий напав на дівчину біля її будинку та погрожував зґвалтувати

Даріна Мельничук
новини

Суд в Очакові дав 12 років за катування жителів Кінбурну командиру «казачої» бригади «Дон»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Куцурубі на Миколаївщині відремонтують аварійну дорогу: на це витратять більше ₴9 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу загасили 43 пожежі, одна — через обстріл
На Миколаївщині рятувальники чергують в Андріївському лісі через ризик повторного займання
В Одесі жінка підпалили суху траву: збитки довкіллю сягнули ₴500 тис.

Російський дрон атакував Миколаївщину, спалахнула пожежа

На Миколаївщині створять два нові заповідники площею понад 500 гектарів

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay