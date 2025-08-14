На Миколаївщині знову горів Варюшинський ліс

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Минулої доби, 13 серпня, у Веселинівській громаді Миколаївщини знову загорівся Варюшинський ліс. Пожежу побачили рятувальники під час повітряного моніторингу.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів, але пожежу вдалося швидко ліквідували та не допустили поширення на велику площу.

Загалом за добу в області сталося 45 пожеж, одна з яких — через російський обстріл. Більшість займання — це суха трава, сміття та кущі. Загалом вигоріло понад 34 гектари.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 28 липня біля села Варюшине також сталась сильна пожежа. У ДСНС повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине». Через сильний вітер полум’я швидко поширилося на житловий сектор і з іншого боку — на лісове урочище. Тоді вигоріло близько 45 гектарів.

Згодом у Вознесенському районі знову горіло у Варюшинському лісі, але вже в іншому місці, ніж раніше. А 31 липня у Варюшинському лісі знову сталася пожежа — і це був вже третій випадок за тиждень. У ДСНС почали підозрювати підпал.