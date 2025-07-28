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Масштабна пожежа на Миколаївщині: полум’я стрімко поширюється через вітер

Масштабна пожежа біля села Варюшине у Миколаївській області, 28 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»Масштабна пожежа біля села Варюшине у Миколаївській області, 28 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Біля села Варюшине у Миколаївській області вирує сильна пожежа, яка через сильні пориви вітру лише за останні пів години значно посилилась.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті» з місця подій.

Займання триває вже кілька годин — горить урочище неподалік населеного пункту. На місце прибули рятувальники ДСНС. Ситуація ускладнюється поривчастим вітром. Рятувальники набирають воду з колодязів місцевих жителів.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине», яке входить до складу філії «Вознесенське лісове господарство» ДП «Миколаївське лісове господарство».

До ліквідації вогню залучили підрозділи місцевої пожежної охорони «Покровка», а також рятувальників 11-ї ДПРЧ (основне й резервне відділення) та 12-ї ДПРЧ (два відділення). На місці  працюють працівники лісництва. 

Наразі уточнюється площа займання.

Масштабна пожежа біля села Варюшине у Миколаївській області, 28 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»Масштабна пожежа біля села Варюшине у Миколаївській області, 28 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»
Масштабна пожежа біля села Варюшине у Миколаївській області, 28 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»Масштабна пожежа біля села Варюшине у Миколаївській області, 28 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Раніше повідомлялось, що вдень 28 липня у Миколаївській області сталися дві пожежі сухої трави, які поширилися на приватний сектор.

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Останні новини про: ДСНС

На Миколаївщині з початку року сталося понад 2 тисячі пожеж в лісах та на полях
В Одесі через російський обстріл пошкоджено пожежну частину
За добу на Миколаївщині майже півсотні разів горіли поля та суха трава: в одній з пожеж загинула жінка

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