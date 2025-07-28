На Миколаївщині пожежі сухостою дісталися житлових будинків

Пожежі сухотою у Миколаївській області 28 липня. Фото: ДСНС Миколаївщина

Вдень 28 липня у Миколаївській області сталися дві пожежі сухої трави, які поширилися на приватний сектор.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Перша пожежа сталося у Миколаївському районі поблизу станції Тернівка біля села Баловне. Вогонь охопив приблизно 20 гектарів території та наблизився до житлових будинків.

Друга пожежа виникла у місті Снігурівка Баштанського району. Полум’я, яке спочатку охопило сухостій, через вітер швидко перекинулося на приватні будинки.

Рятувальники працюють на обох локаціях, триває ліквідація пожеж.

Пожежі сухотою у Миколаївській області 28 липня. Фото: ДСНС Миколаївщина Пожежі сухотою у Миколаївській області 28 липня. Фото: ДСНС Миколаївщина Пожежі сухотою у Миколаївській області 28 липня. Фото: ДСНС Миколаївщина

Нагадаємо, протягом 27 липня та вночі 28 липня у Миколаївській області сталося 35 пожеж, одна з яких — через російський обстріл.