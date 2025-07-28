На Миколаївщині пожежі сухостою дісталися житлових будинків
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- Даріна Мельничук
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17:10, 28 липня, 2025
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Вдень 28 липня у Миколаївській області сталися дві пожежі сухої трави, які поширилися на приватний сектор.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Перша пожежа сталося у Миколаївському районі поблизу станції Тернівка біля села Баловне. Вогонь охопив приблизно 20 гектарів території та наблизився до житлових будинків.
Друга пожежа виникла у місті Снігурівка Баштанського району. Полум’я, яке спочатку охопило сухостій, через вітер швидко перекинулося на приватні будинки.
Рятувальники працюють на обох локаціях, триває ліквідація пожеж.
Нагадаємо, протягом 27 липня та вночі 28 липня у Миколаївській області сталося 35 пожеж, одна з яких — через російський обстріл.
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