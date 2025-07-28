На Миколаївщині за добу сталося 35 пожеж, одна — через обстріл
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- Марія Хаміцевич
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12:17, 28 липня, 2025
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Протягом 27 липня та вночі 28 липня у Миколаївській області сталося 35 пожеж, одна з яких — через російський обстріл.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
У селі Яселка Куцурубської громади після російського удару загорівся житловий будинок, суха трава та кущі. Рятувальники загасили пожежу на 6 гектарах.
Ще три пожежі сталися в приватному секторі:
- У селі Ковалівка Миколаївського району горіли дві господарчі споруди на площі 50 квадратних метрів.
- У садовому товаристві «Корабел» в Миколаєві вогонь знищив нежилий будинок і поширився на сусідні ділянки. Було загроза іншим будинкам, але вогнеборці встигли їх врятувати. Загальна площа загоряння — 2000 квадратних метрів.
- У селі Степківка Первомайського району горіла прибудова до літньої кухні. Пожежу ліквідували на площі 25 квадратних метрів.
Крім того, в області горіла суха трава, сміття, кущі, лісосмуги та пожнивні залишки. Загальна площа — понад 33 гектари. До гасіння залучалися рятувальники та місцеві пожежні команди.
Раніше у ДСНС повідомляли, що з початку 2025 року в Миколаївській області сталося 2109 пожеж в екосистемах — це ліси, поля та посадки.
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