Росіяни обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини, спалахнула пожежа

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Протягом 27 та 28 липня війська РФ обстріляли територію Куцурубської громади на Миколаївщині та двічі застосували ударні FPV-дрони.

Про це у ранковому зведенні повідомила в Миколаївська обласна військова адміністрація.

Унаслідок атак в селі Яселка виникла пожежа приватного будинку, а також загорілися суха трава та кущі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Крім того, вночі 28 липня сили протиповітряної оборони на території області знищили п’ять російських безпілотників «Shahed» та інших моделей.

Нагадаємо, що вчора 27 липня сили ППО збили три безпілотники над Миколаївською областю.