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Вночі над Миколаївщиною збили три «Шахеди»

Збитий «Шахед». Фото: poltava.toЗбитий «Шахед». Фото: poltava.to

Вночі 27 липня сили протиповітряної оборони знищили три російські безпілотники «Shahed» над Миколаївською областю.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. Загалом доба пройшла без обстрілів.

«У ніч на 27 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині збито/подавлено три ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів)», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вдень 25 липня російські війська атакували з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка було пошкоджено навчальний заклад та котельню.

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