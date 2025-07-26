На Миколаївщині обстрілами пошкоджено навчальний заклад та котельню

Миколаїв після атаки дронів. Ілюстраційне фото: МикВісті

Вдень 25 липня російські війська атакували з артилерії Куцурубську громаду.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено навчальний заклад та котельню. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 липня російські війська двічі обстріляли населені пункти Миколаївської області.