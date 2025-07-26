На Миколаївщині обстрілами пошкоджено навчальний заклад та котельню
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- Даріна Мельничук
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8:04, 26 липня, 2025
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Вдень 25 липня російські війська атакували з артилерії Куцурубську громаду.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено навчальний заклад та котельню. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 24 липня російські війська двічі обстріляли населені пункти Миколаївської області.
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