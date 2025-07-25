Росіяни атакували Миколаївщину дроном і артилерією: виникла пожежа

Дрон FPV. Фото: most.ks.ua

Минулої доби, 24 липня російські війська двічі обстріляли населені пункти Миколаївської області.

О 10:13 російський дрон FPV вдарив по Очакову, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація. Обійшлося без постраждалих.

Близько 16:05 армія РФ відкрила артилерійський вогонь по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка через обстріл зайнялася суха трава, пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Нагадаємо, що вночі 24 липня російські війська також атакували Миколаїв. Тоді внаслідок бойової роботи та падіння уламків загорілися складські приміщення двох підприємств.