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У Миколаєві через атаку «Шахедів» загорілися склади

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС

Вночі 24 липня близько 02:55 російські війська атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Внаслідок бойової роботи та падіння уламків загорілися складські приміщення двох підприємств.

За даними ДСНС Миколаївської області, вогнеборці ліквідували пожежі на площах 50 та 400 квадратних метрів.

Крім того, вдень 23 липня росіяни двічі обстріляли Куцурубську громаду: о 09:44 — артилерією, а об 11:28 — FPV-дроном. У селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди та адміністративну будівлю. Люди не постраждали, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили вісім російських безпілотників типу «Shahed 131/136» та інших моделей.

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Миколаївщини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 22 липня війська Росії також обстрілювали Миколаївську область. В одному із сіл снаряди пошкодили будинки, виникла пожежа. Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач.

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