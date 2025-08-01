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На Миколаївщині втретє за тиждень горить Варюшинський ліс: підозрюють підпал

Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Учора у Варюшинському лісі, що на Миколаївщині, знову сталася пожежа — це вже третій випадок за тиждень. Горів листяний і хвойний настил, подекуди вогонь міг перекинутись на верхівки дерев.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

До гасіння залучили рятувальників, місцеву пожежну охорону, лісгосп та техніку фермерів. Пожежу локалізували на площі 2 гектари. Зараз рятувальники проливають тліючі ділянки.

На місці працюють 41 людина та 13 одиниць техніки. Ймовірна причина загоряння — підпал.

Жителів просять повідомляти поліцію, якщо ви стали свідками підпалу, і по можливості фіксувати це на фото чи відео.

Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа у Варюшинському лісі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, біля села Варюшине у Миколаївській області 28 липня сталась сильна пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине». Через сильний вітер полум’я швидко поширилося на житловий сектор і з іншого боку — на лісове урочище. Тоді вигоріло близько 45 гектарів.

Згодом у Вознесенському районі знову горіло у Варюшинському лісі, але вже в іншому місці, ніж раніше.

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На Миколаївщині знову горів Варюшинський ліс
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