На Миколаївщині знову горів Варюшинський ліс
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
12:01, 31 липня, 2025
-
Протягом доби, 30 липня та вночі 31 липня, у Миколаївській області зафіксували 22 пожежі. Майже всі — у природних зонах. Горіли суха трава, кущі, сміття та лісосмуги.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Займання були й біля житлових будинків — існувала загроза, що вогонь перекинеться на приватні садиби. У Вознесенському районі знову горіло у Варюшинському лісі, але вже в іншому місці, ніж раніше.
Загальна площа пожеж — близько 20 гектарів. До гасіння залучали рятувальників і місцевих жителів.
Нагадаємо, біля села Варюшине у Миколаївській області 28 липня сталась сильна пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине». Через сильний вітер полум’я швидко поширилося на житловий сектор і з іншого боку — на лісове урочище. Тоді вигоріло близько 45 гектарів.
Останні новини про: Пожежі
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.