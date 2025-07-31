На Миколаївщині знову горів Варюшинський ліс

Рятувальники ліквідували десятки екопожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби, 30 липня та вночі 31 липня, у Миколаївській області зафіксували 22 пожежі. Майже всі — у природних зонах. Горіли суха трава, кущі, сміття та лісосмуги.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Займання були й біля житлових будинків — існувала загроза, що вогонь перекинеться на приватні садиби. У Вознесенському районі знову горіло у Варюшинському лісі, але вже в іншому місці, ніж раніше.

Загальна площа пожеж — близько 20 гектарів. До гасіння залучали рятувальників і місцевих жителів.

Рятувальники ліквідували десятки екопожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували десятки екопожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували десятки екопожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували десятки екопожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували десятки екопожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували десятки екопожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували десятки екопожеж на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, біля села Варюшине у Миколаївській області 28 липня сталась сильна пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине». Через сильний вітер полум’я швидко поширилося на житловий сектор і з іншого боку — на лісове урочище. Тоді вигоріло близько 45 гектарів.