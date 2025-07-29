Через пожежу на Миколаївщині вигоріло 45 гектарів лісу та сухостою
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- Даріна Мельничук
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10:16, 29 липня, 2025
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Учора, 28 липня, поблизу села Варюшине в Миколаївській області загорівся хвойний настил, чагарники та суха трава. Через сильний вітер полум’я швидко поширилося на житловий сектор і з іншого боку — на лісове урочище.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Станом на ранок 29 липня пожежу загасили. Загальна площа вигорілої території становить близько 45 гектарів, з них 25 гектарів — лісового настилу та 20 гектарів — сухої трави на відкритій місцевості. Вогонь також пошкодив два житлових будинки.
До гасіння залучалися рятувальники ДСНС, відділення місцевої пожежної охорони села Покровка, а також працівники та техніка лісового господарства. Усього працювали 106 вогнеборців і 20 одиниць техніки ДСНС, а від лісгоспу — 10 людей і 5 машин.
Причини пожежі встановлюють.
Нагадаємо, біля села Варюшине у Миколаївській області 28 липня сталась сильна пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине», яке входить до складу філії «Вознесенське лісове господарство» ДП «Миколаївське лісове господарство».
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