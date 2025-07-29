Через пожежу на Миколаївщині вигоріло 45 гектарів лісу та сухостою

Масштабна пожежа біля села Варюшине у Миколаївській області, 28 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Учора, 28 липня, поблизу села Варюшине в Миколаївській області загорівся хвойний настил, чагарники та суха трава. Через сильний вітер полум’я швидко поширилося на житловий сектор і з іншого боку — на лісове урочище.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Станом на ранок 29 липня пожежу загасили. Загальна площа вигорілої території становить близько 45 гектарів, з них 25 гектарів — лісового настилу та 20 гектарів — сухої трави на відкритій місцевості. Вогонь також пошкодив два житлових будинки.

До гасіння залучалися рятувальники ДСНС, відділення місцевої пожежної охорони села Покровка, а також працівники та техніка лісового господарства. Усього працювали 106 вогнеборців і 20 одиниць техніки ДСНС, а від лісгоспу — 10 людей і 5 машин.

Причини пожежі встановлюють.

Пожежа у селі Варюшине на Миколаївщині 28 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у селі Варюшине на Миколаївщині 28 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Масштабна пожежа біля села Варюшине у Миколаївській області, 28 липня 2025 року. Фото: «МикВісті» Масштабна пожежа біля села Варюшине у Миколаївській області, 28 липня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, біля села Варюшине у Миколаївській області 28 липня сталась сильна пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине», яке входить до складу філії «Вознесенське лісове господарство» ДП «Миколаївське лісове господарство».