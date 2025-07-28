На Миколаївщині пожежа дісталася житлових будинків: вигоріло вже близько 40 гектарів
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- Даріна Мельничук
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20:47, 28 липня, 2025
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У понеділок, 28 липня, в Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа неподалік села Варюшине.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
За даними рятувальників, вогонь охопив частину житлового сектора та лісове урочище. На місці працюють пожежні підрозділи, триває ліквідація займання.
Попередньо площа пожежі становить близько 40 гектарів.
Нагадаємо, біля села Варюшине у Миколаївській області 28 липня сталась сильна пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине», яке входить до складу філії «Вознесенське лісове господарство» ДП «Миколаївське лісове господарство».
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