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На Миколаївщині пожежа дісталася житлових будинків: вигоріло вже близько 40 гектарів

Пожежа у на Миколаївщині 28 липня. Фото: ДСНСПожежа у на Миколаївщині 28 липня. Фото: ДСНС

У понеділок, 28 липня, в Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа неподалік села Варюшине.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

За даними рятувальників, вогонь охопив частину житлового сектора та лісове урочище. На місці працюють пожежні підрозділи, триває ліквідація займання.

Попередньо площа пожежі становить близько 40 гектарів.

Пожежа у на Миколаївщині 28 липня. Фото: ДСНСПожежа у на Миколаївщині 28 липня. Фото: ДСНС
Пожежа у на Миколаївщині 28 липня. Фото: ДСНСПожежа у на Миколаївщині 28 липня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, біля села Варюшине у Миколаївській області 28 липня сталась сильна пожежа. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа охопила урочище «Варюшине», яке входить до складу філії «Вознесенське лісове господарство» ДП «Миколаївське лісове господарство».

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