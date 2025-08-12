Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщини вже майже добу намагаються погасити пожежу Андріївського лісу — вигоріло 40 гектарів

Ліквідація пожежі в Андріївському лісовому урочищі. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Андріївському лісовому урочищі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Станом на 06:15 вогонь у Андріївському лісі вдалося локалізувати. За уточненими даними, згоріло близько 40 гектарів. Гасіння триває.

Про це 12 серпня повідомили в Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

На місці працюють 75 рятувальників і 16 спецмашин, допомагають лісівники, місцеві жителі, фермери та підприємці. Для підвозу води та опашки території залучено трактори й водовозки.

За словами вогнеборців, ситуацію контролюють з повітря та на місці діє штаб.

Ліквідація пожежі в Андріївському лісовому урочищі. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Андріївському лісовому урочищі. Фото: ДСНС Миколаївщини
Ліквідація пожежі в Андріївському лісовому урочищі. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Андріївському лісовому урочищі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що в лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Зазначимо, що дим від пожежі було видно навіть у Миколаєві, не дивлячись на відстань у 50 кілометрів. У ДСНС зазначили, що роботи ускладнювалися поривчастим вітром та безводною місцевістю.

Варто зазначити, на Миколаївщині пропонують залишити як ботанічний заказник 141 гектар території Андріївського урочища, а 1153 гектари, де ліси постраждали від пожеж, планують спиляти.

Урочище створене у 1972 році на площі 1294 гектарів для збереження лісового масиву на правому березі річки Інгульський Буг. Однак унаслідок пожеж 25 серпня 2022 року, 20 серпня та 21 серпня 2023 року,  10 і 11 серпня 2024 року на території урочища вигоріло майже 500 гектарів насаджень.

