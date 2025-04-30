На Миколаївщині у постраждалому від пожеж Андріївському урочищі планують зберегти невелику частину лісу, все іншу піде під знесення

Постраждале від пожеж Андріївське урочище. Фото: "МикВісті"

На Миколаївщині пропонують залишити як ботанічний заказник 141 гектар території Андріївського урочища, а 1153 гектари, де ліси постраждали від пожеж, планують спиляти.

Про це йдеться у відповіді Південного лісового офісу держпідприємства «Ліси України» на інформаційний запит «МикВісті».

Зазначається, що урочище створене у 1972 році на площі 1294 гектарів для збереження лісового масиву на правому березі річки Інгульський Буг. Однак унаслідок пожеж 25 серпня 2022 року, 20 серпня та 21 серпня 2023 року, 10 і 11 серпня 2024 року на території урочища вигоріло майже 500 гектарів насаджень.

У Південному лісовому офісі повідомляють, що з загальної площі урочища (1294 гектари) планується залишити ботанічний заказник місцевого значення площею 141 гектар. Зазначимо, що ботанічний заказник — це місце, де ростуть важливі для певного регіону рослини, і держава чи місцева влада охороняє цю територію, щоб зберегти її природну красу й біорізноманіття.

Також вказується, що на території 1153 гектарів, яку пропонують вилучити зі складу заповідної, відсутні види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України. На цих територіях необхідно випиляти згорілі дерева та зробити протипожежні смуги.

«На заміну вилучених зі складу природно-заповідного фонду територій урочища «Андріївське» пропонується додати до природно-заповідного фонду області землі лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні філії «Південний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», які під час обстежень робочою групою визнані степовими, загальною площею 1327,38 гектара», — додають у Південному лісовому офісі.

Пожежа на території Андріївського лісу у Миколаївському районі, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що процес зміни статусу із заповідного на категорію лісовий заказник місцевого значення розпочали ще у 2022 році. Вже було зроблено обґрунтування про недоцільність утримання насадження у статусі урочища. Документи були надіслані Міністерству довкілля, але там відмовили у зміні статусу лісу.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині масово падають дерева у горілому Андріївському урочищі та пошкоджують електромережі. Через це жителі прилеглих сіл змушені сидіти без світла.