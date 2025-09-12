Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    12 вересня, 2025

  • 19.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 12 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 19.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині нічні атаки «Шахедів» спричинили пожежу: пошкоджено інфраструктуру

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

Вночі, 12 вересня, близько 04:10 росіяни спрямували ударні безпілотники «Shahed 131/136» на Вознесенський район Миколаївщини. Пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури.

Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора, 11 вересня, російські війська шість разів атакували FPV-дронами акваторію та прибережну зону Очакова. Постраждалих немає.

Крім цього, вночі 12 вересня сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях над Миколаївщиною. Деталі повідомлять згодом.

Слід зазначити, що Миколаївську область росіяни атакують майже щодня. 10 вересня російська армія обстрілювала Куцурубську громаду з артилерії. Також росіяни запускали «Шахеди», три з яких вдалося збити.

Останні новини про: Війна в Україні

Нові модифікації «Шахедів» змушують Україну постійно оновлювати захист, — Зеленський
Польща стягує 40 тисяч військових до кордонів з Білоруссю та Росією
Шестеро поранених і зруйновані будинки: наслідки обстрілів Херсонської області
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

Аліна Квітко
новини

У Держпродспоживслужбі Миколаєва запропонували навчати кухарів, після скарг батьків на якість харчування у школах

Даріна Мельничук
новини

Держпродспоживслужба не отримувала скарг на якість харчування у школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Шестеро поранених і зруйновані будинки: наслідки обстрілів Херсонської області
Польща стягує 40 тисяч військових до кордонів з Білоруссю та Росією
Нові модифікації «Шахедів» змушують Україну постійно оновлювати захист, — Зеленський

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

У Держпродспоживслужбі Миколаєва запропонували навчати кухарів, після скарг батьків на якість харчування у школах

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay