На Миколаївщині нічні атаки «Шахедів» спричинили пожежу: пошкоджено інфраструктуру

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

Вночі, 12 вересня, близько 04:10 росіяни спрямували ударні безпілотники «Shahed 131/136» на Вознесенський район Миколаївщини. Пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури.

Унаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також вчора, 11 вересня, російські війська шість разів атакували FPV-дронами акваторію та прибережну зону Очакова. Постраждалих немає.

Крім цього, вночі 12 вересня сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях над Миколаївщиною. Деталі повідомлять згодом.

Слід зазначити, що Миколаївську область росіяни атакують майже щодня. 10 вересня російська армія обстрілювала Куцурубську громаду з артилерії. Також росіяни запускали «Шахеди», три з яких вдалося збити.