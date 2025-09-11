Три «Шахеди» збили на Миколаївщині під час нічної атаки

Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Вночі 11 вересня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївською областю три ударні безпілотники «Shahed 131/136» або безпілотники-імітатори інших типів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, 10 вересня об 11:20 росіяни з артилерії обстріляли територію Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього, російська армія також атакувала Миколаївську область. Під обстріл потрапили дві громади Миколаївщини.