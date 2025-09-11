Три «Шахеди» збили на Миколаївщині під час нічної атаки
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:38, 11 вересня, 2025
-
Вночі 11 вересня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївською областю три ударні безпілотники «Shahed 131/136» або безпілотники-імітатори інших типів.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім того, 10 вересня об 11:20 росіяни з артилерії обстріляли територію Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Нагадаємо, що за добу до цього, російська армія також атакувала Миколаївську область. Під обстріл потрапили дві громади Миколаївщини.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.