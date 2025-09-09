Дрони та артилерія атакували дві громади на Миколаївщині
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:35, 09 вересня, 2025
-
Учора, 8 вересня, росіяни знову обстрілювали Миколаївську область. По Куцурубській громаді двічі били дрони FPV та артилерія.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Того ж дня FPV-дрони двічі атакували акваторію Очакова. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що вночі 8 вересня сили протиповітряної оборони збили ударний дрон «Shahed 131/136» над Миколаєвом. Уламки безпілотника впали на території одного з виробничих підприємств міста. У результаті пошкоджено приміщення та техніку, також виникла пожежа.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.