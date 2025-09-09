Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Дрони та артилерія атакували дві громади на Миколаївщині

Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 8 вересня, росіяни знову обстрілювали Миколаївську область. По Куцурубській громаді двічі били дрони FPV та артилерія.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Того ж дня FPV-дрони двічі атакували акваторію Очакова. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі 8 вересня сили протиповітряної оборони збили ударний дрон «Shahed 131/136» над Миколаєвом. Уламки безпілотника впали на території одного з виробничих підприємств міста. У результаті пошкоджено приміщення та техніку, також виникла пожежа.

