Над Миколаєвом вночі знищили російський дрон — уламки пошкодили техніку на виробничому підприємстві

Обстріл Миколаєва, 2024 рік. Архівне фото: «МикВісті»

Вночі 8 вересня сили протиповітряної оборони збили або подавили один ударний дрон типу «Shahed 131/136» над Миколаєвом.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначають, що уламки безпілотника впали на території одного з виробничих підприємств міста. У результаті пошкоджено приміщення та техніку, також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Ніхто не постраждав.

Напередодні, 7 вересня, ворог чотири рази атакував FPV-дронами та здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. У селі Дніпровське пошкоджено складське приміщення. Жертв і постраждалих також не зафіксовано.

