Над Миколаєвом вночі знищили російський дрон — уламки пошкодили техніку на виробничому підприємстві
- Аліса Мелік-Адамян
8:30, 08 вересня, 2025
Вночі 8 вересня сили протиповітряної оборони збили або подавили один ударний дрон типу «Shahed 131/136» над Миколаєвом.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Зазначають, що уламки безпілотника впали на території одного з виробничих підприємств міста. У результаті пошкоджено приміщення та техніку, також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Ніхто не постраждав.
Напередодні, 7 вересня, ворог чотири рази атакував FPV-дронами та здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. У селі Дніпровське пошкоджено складське приміщення. Жертв і постраждалих також не зафіксовано.
Нагадаємо, протягом 6 вересня та вранці 7 вересня російські війська здійснили низку атак на територію Миколаївської області.
