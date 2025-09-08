Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Над Миколаєвом вночі знищили російський дрон — уламки пошкодили техніку на виробничому підприємстві

Обстріл Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаєва, 2024 рік. Архівне фото: «МикВісті»

Вночі 8 вересня сили протиповітряної оборони збили або подавили один ударний дрон типу «Shahed 131/136» над Миколаєвом.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Зазначають, що уламки безпілотника впали на території одного з виробничих підприємств міста. У результаті пошкоджено приміщення та техніку, також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. 

Ніхто не постраждав.

Напередодні, 7 вересня, ворог чотири рази атакував FPV-дронами та здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. У селі Дніпровське пошкоджено складське приміщення. Жертв і постраждалих також не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом 6 вересня та вранці 7 вересня російські війська здійснили низку атак на територію Миколаївської області.

