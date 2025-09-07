Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Атаки на Миколаївщину: ворог застосував FPV-дрони та артилерію, пошкоджено будинок

Последствия российской атаки по Николаеву. Архивное фото: «НикВести»Наслідки удару по Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

Протягом 6 вересня та вранці 7 вересня російські війська здійснили низку атак на територію Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська ОВА.

Зокрема, вчора ворог шість разів застосував FPV-дрони, а сьогодні зранку також завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Через це у селі Дмитрівка пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих серед населення немає.

Крім того, 6 вересня противник тричі атакував FPV-дронами місто Очаків та акваторію Очаківської громади. Зафіксованих жертв немає.

Того ж дня під удар FPV-дрона потрапила Галицинівська громада. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

У ніч на 7 вересня на території Миколаївської області сили протиповітряної оборони вели бойову роботу. Деталі щодо збитих цілей буде оприлюднено пізніше.

Нагадаємо, добою раніше росіяни атакували чотири громади Миколаївщини: було пошкоджено будинки та автомобіль.

