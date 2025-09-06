Росіяни за добу атакували чотири громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та автомобіль

Миколаїв після атаки дронів. Ілюстраційне фото: МикВісті

Вдень 5 вересня та вночі 6 вересня російські війська атакували Очаківську, Куцурубську, Галицинівську та Широківську громади.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що 5 вересня росіяни двічі атакували Очаків FPV-дронами. Внаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки. Постраждалих немає.

Того ж дня вісім разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Вибухами пошкоджено три приватні будинки та легковий автомобіль. Люди не постраждали.

Пізніше, близько 14:07 російські війська обстріляли з реактивних систем залпового вогню Галицинівську громаду. Через обстріл у селі Лупареве пошкоджено три дачні будинки.

Вночі 6 вересня двічі атакували з РСЗВ Широківську громаду. Станом на ранок інформації про руйнування та постраждалих немає.

Нагадаємо, 4 вересня, російська армія двічі атакувала FPV-дронами берегову зону Очакова та акваторію громади. Люди не постраждали.