FPV-дрони били по двох громадах Миколаївщини за добу

Наслідки російських атак по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 4 вересня, російська армія двічі атакувала FPV-дронами берегову зону Очакова та акваторію громади. Люди не постраждали.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У той же день о 10:11 під ударом дрона FPV опинилася і Куцурубська громада. Постраждалих також немає.

Нагадаємо, що за добу до цього російська армія також била по Миколаївській області. У двох селах пошкоджені приватні будинки.