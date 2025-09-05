FPV-дрони били по двох громадах Миколаївщини за добу
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:25, 05 вересня, 2025
-
Учора, 4 вересня, російська армія двічі атакувала FPV-дронами берегову зону Очакова та акваторію громади. Люди не постраждали.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
У той же день о 10:11 під ударом дрона FPV опинилася і Куцурубська громада. Постраждалих також немає.
Нагадаємо, що за добу до цього російська армія також била по Миколаївській області. У двох селах пошкоджені приватні будинки.
