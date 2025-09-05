Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

FPV-дрони били по двох громадах Миколаївщини за добу

Наслідки російських атак по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки російських атак по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 4 вересня, російська армія двічі атакувала FPV-дронами берегову зону Очакова та акваторію громади. Люди не постраждали.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У той же день о 10:11 під ударом дрона FPV опинилася і Куцурубська громада. Постраждалих також немає.

Нагадаємо, що за добу до цього російська армія також била по Миколаївській області. У двох селах пошкоджені приватні будинки.

Важкі часи гартують сильних: на Вознесенщині провели комунікаційну зустріч із ветеранами
Українські дрони в серпні вивели з ладу майже чверть НПЗ Росії
На Херсонщині дрон поранив чоловіка, ще одна людина загинула від обстрілів
Сєнкевич запросив депутатів разом формувати нові умови конкурсу з сортування сміття: Запросимо інвесторів та Данію

Депутат Січко просить вирішити питання автівок, які паркуються на тротуарі вздовж Соборної: «Пройти просто неможливо»

В університетах Миколаївщини навчається понад 21 тисяча студентів

Правила вступу для Миколаївщини мають відрізнятися від безпечніших областей, — ректор НУК

Миколаїв отримає 15 когенераційних установок від Світового банку

