Росіяни атакували три громади на Миколаївщині: пошкоджені будинки

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Учора, 3 вересня, російська армія шість разів ударила FPV-дронами по Куцурубській громаді.

У селах Дмитрівка та Солончаки пошкоджено приватні будинки. Люди не постраждали, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Того ж дня о 11:56 атакували Очаківську громаду, а о 16:45 — Галицинівську. Обидві атаки минулися без жертв.

Нагадаємо, що за добу до цього війська РФ обстрілювали Миколаївщину з артилерії та пʼять разів атакували FPV-дронами. За даними ОВА, в одному із сіл Миколаївського району були пошкоджені два приватні будинки. Крім цього сили ППО збили вісім безпілотників уламки від яких також пошкодили два приватні будинки у Вознесенському районі.

