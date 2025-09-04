Росіяни атакували три громади на Миколаївщині: пошкоджені будинки
- Марія Хаміцевич
7:45, 04 вересня, 2025
Учора, 3 вересня, російська армія шість разів ударила FPV-дронами по Куцурубській громаді.
У селах Дмитрівка та Солончаки пошкоджено приватні будинки. Люди не постраждали, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Того ж дня о 11:56 атакували Очаківську громаду, а о 16:45 — Галицинівську. Обидві атаки минулися без жертв.
Нагадаємо, що за добу до цього війська РФ обстрілювали Миколаївщину з артилерії та пʼять разів атакували FPV-дронами. За даними ОВА, в одному із сіл Миколаївського району були пошкоджені два приватні будинки. Крім цього сили ППО збили вісім безпілотників уламки від яких також пошкодили два приватні будинки у Вознесенському районі.
Останні новини про: Війна в Україні
