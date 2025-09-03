Артилерія та FPV-дрони вдарили по Миколаївському району: пошкоджені будинки

Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 2 вересня, війська РФ обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району з артилерії та пʼять разів атакували FPV-дронами.

У селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки. Люди не постраждали, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, вночі 3 вересня сили протиповітряної оборони працювали над збиттям ворожих цілей у небі над Миколаївщиною. Інформацію про результати повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що в перші дні вересня російська армія продовжила атакувати населені пункти Миколаївщини — били по житловій забудові та об’єктах інфраструктури дронами й артилерією.