На Миколаївщині дрони та артилерія РФ пошкодили будинки, дитсадок та ЛЕП
- Марія Хаміцевич
7:45, 02 вересня, 2025
На початку вересня російська армія продовжила атакувати населені пункти Миколаївщини — били по житловій забудові та об’єктах інфраструктури дронами й артилерією.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Вночі 2 вересня та напередодні росіяни двічі били по Куцурубській громаді артилерією та двічі застосували FPV-дрони. У селі Дмитрівка пошкоджено п’ять приватних будинків, дитячий садок і лінії електропередач. Енергетики вже працюють над відновленням. Жертв та постраждалих немає.
Також 1 вересня росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Очаків і акваторію громади. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що за добу до цього російські війська також здійснили серію атак дронами FPV по населених пунктах Миколаївського району.
