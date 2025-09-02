Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Миколаївщині дрони та артилерія РФ пошкодили будинки, дитсадок та ЛЕП

Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

На початку вересня російська армія продовжила атакувати населені пункти Миколаївщини — били по житловій забудові та об’єктах інфраструктури дронами й артилерією.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Вночі 2 вересня та напередодні росіяни двічі били по Куцурубській громаді артилерією та двічі застосували FPV-дрони. У селі Дмитрівка пошкоджено п’ять приватних будинків, дитячий садок і лінії електропередач. Енергетики вже працюють над відновленням. Жертв та постраждалих немає.

Також 1 вересня росіяни п’ять разів атакували FPV-дронами Очаків і акваторію громади. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська також здійснили серію атак дронами FPV по населених пунктах Миколаївського району. 

