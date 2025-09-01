Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • понеділок

    1 вересня, 2025

  • 22.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

По Миколаївщині вчора вдарили 11 російських FPV-дронів

Миколаїв після атаки дронів 5 квітня. Ілюстративне фото: МикВістіМиколаїв після атаки дронів 5 квітня. Ілюстративне фото: МикВісті

Протягом минулої доби, 31 серпня, та вранці 1 вересня російські війська здійснили серію атак дронами типу FPV по населених пунктах Миколаївського району. 

Про це повідомили у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Зокрема, шість ударів прийшлися на Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка один із дронів пошкодив приватний будинок. 

О 17:20 ворог атакував Галицинівську громаду: у селі Лупареве FPV-дрон влучив у приватний двір, пошкодивши автомобіль і теплицю. Люди не постраждали.

Крім того, чотири атаки дронами зафіксовано в Очакові. Обійшлося також без жертв та руйнувань.

Загалом за минулу добу та ніч ворог застосував проти Миколаївщини 11 FPV-дронів.

Нагадаємо, 30 серпня росіяни вдарили авіаційними керованими бомбам (КАБ) по Миколаївщині.

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок
За добу ворог 14 разів атакував FPV-дронами громади Миколаївщини: пошкоджено будинки, є постраждала
Доба на Миколаївщині: росіяни вдарили двома КАБами та обстріляли громади FPV-дронами
Реклама

Читайте також:

новини

Депутат Янтар хоче перевірити доцільність платних парковок у Миколаєві: «Незручностей більше, ніж вигоди»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У прокуратурі Миколаївщини розповіли, де переховуються снігурівські колаборанти Мезіна, Барбашов і Ларченко

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура буде добиватись виконання рішення суду та відновлення «Дачі Кудрявцева» в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріл Миколаївщини

Доба на Миколаївщині: росіяни вдарили двома КАБами та обстріляли громади FPV-дронами
За добу ворог 14 разів атакував FPV-дронами громади Миколаївщини: пошкоджено будинки, є постраждала
Росія обстріляла Галицинівську громаду: загорівся дачний будинок

На Миколаївщині у громадах відкрили чотири модульні школи

5 хвилин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay