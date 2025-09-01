По Миколаївщині вчора вдарили 11 російських FPV-дронів
Протягом минулої доби, 31 серпня, та вранці 1 вересня російські війська здійснили серію атак дронами типу FPV по населених пунктах Миколаївського району.
Про це повідомили у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Зокрема, шість ударів прийшлися на Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка один із дронів пошкодив приватний будинок.
О 17:20 ворог атакував Галицинівську громаду: у селі Лупареве FPV-дрон влучив у приватний двір, пошкодивши автомобіль і теплицю. Люди не постраждали.
Крім того, чотири атаки дронами зафіксовано в Очакові. Обійшлося також без жертв та руйнувань.
Загалом за минулу добу та ніч ворог застосував проти Миколаївщини 11 FPV-дронів.
Нагадаємо, 30 серпня росіяни вдарили авіаційними керованими бомбам (КАБ) по Миколаївщині.
