  • неділя

    31 серпня, 2025

    Миколаїв

Доба на Миколаївщині: росіяни вдарили двома КАБами та обстріляли громади FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 30 серпня, російські війська тричі атакували FPV-дронами територію Куцурубської громади.

Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.

Внаслідок одного з ударів у селі Дмитрівка пошкоджено господарчу будівлю. Люди не постраждали.

Крім того, близько 23:30 ворог застосував авіаційні керовані бомби (КАБ) по Миколаївському району. За попередньою інформацією, руйнувань та жертв немає.

Нагадаємо, впродовж 29 серпня російські військові 14 разів атакували FPV-дронами Очаків, Галицинівську та Куцурубську громади. Внаслідок цього пошкоджено дачні та приватні будинки, постраждала жінка.

