Доба на Миколаївщині: росіяни вдарили двома КАБами та обстріляли громади FPV-дронами
- Аліса Мелік-Адамян
8:45, 31 серпня, 2025
Учора, 30 серпня, російські війська тричі атакували FPV-дронами територію Куцурубської громади.
Про це йдеться у ранковому зведенні Миколаївської ОВА.
Внаслідок одного з ударів у селі Дмитрівка пошкоджено господарчу будівлю. Люди не постраждали.
Крім того, близько 23:30 ворог застосував авіаційні керовані бомби (КАБ) по Миколаївському району. За попередньою інформацією, руйнувань та жертв немає.
Нагадаємо, впродовж 29 серпня російські військові 14 разів атакували FPV-дронами Очаків, Галицинівську та Куцурубську громади. Внаслідок цього пошкоджено дачні та приватні будинки, постраждала жінка.
