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«Миколаївелектротранс» планує закупити скла на ₴3,3 млн: для чого

КП «Миколаївелектротранс», фото «МикВісті»КП «Миколаївелектротранс», фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» збирається закупити скла на 3,3 мільйона гривень. Його використовуватимуть у випадку обстрілів або аварій за участі транспорту.

Відповідний тендер опублікований у системі ProZorro, пишуть «МикВісті».

Зазвичай підприємство планово закуповує скло, однак попередні запаси знаходились на складі, який потрапив під обстріл, пояснив у коментарі «МикВісті» директор «Миколаївелектротрансу» Юрій Сметана.

— Ми закуповуємо це скло для рухомого складу. Після останнього обстрілу в нас, окрім будівель, було пошкоджено склад, де зберігалося запасне скло. Це лобове скло на тролейбуси та бокове скло на трамваї. І тому ми оголосили тендер. Це планова закупка, будемо вже вибирати у міру того, як нам буде це потрібно, — сказав Юрій Сметана.

Він також пояснив, що на міських дорогах час від часу стаються аварії за участі транспорту, тому підприємству також потрібні запаси для швидкої заміни скла у таких випадках. 

— Наші трамваї і тролейбуси постійно рухаються по місту. Час від часу у нас стаються ДТП, коли в трамвай чи тролейбус хтось в'їжджає і в нього б'ється скло. Для того, щоб рухомий склад постійно був на лінії, нам потрібно мати, як мінімум, відіграний тендер, щоб зробити замовлення і протягом п'яти днів постачальник нам привіз те скло, яке нам потрібно, — пояснив він.

Нагадаємо, Миколаїв отримає ще 9 тролейбусів за грантові кошти — міськрада затвердила додаткову угоду з ЄБРР. 

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