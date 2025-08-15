Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Працюємо у дві зміни», — «Миколаївелектротранс» про ремонт трамвайного переїзду біля зоопарку

Фото: МикВістіРемонтні роботи на проспекті Богоявленському. Фото: МикВісті

На проспекті Богоявленському, у районі Миколаївського зоопарку, триває капітальний ремонт трамвайного переїзду. За планом роботи мають тривати місяць, однак КП «Миколаївелектротранс» прагне завершити їх раніше, організувавши роботу у дві зміни.

Про це «МикВісті» повідомив директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана та наголосив, що його працівники наразі роблять усе можливе, аби якомога швидше відновити рух для миколаївців:

—  Закінчення робіт ми плануємо, як і анонсували за 30 днів, але для того, щоб це зробити набагато швидше, ми організували роботу в дві зміни. Наші працівники працюють з 07:00 до 21:00. Ми будемо робити все від нас залежне, щоб якомога швидше відкрити рух для містян, та не створювати блок. зазначив він

За словами Юрія Сметани, до початку ремонту трамвайний переїзд вже перебував у жахливому стані, як для руху автотранспорту, так і для самих трамваїв.

Реклама

— Рельси були дуже зношені і в будь-який момент міг статися схід вагону. Тому ми вирішили замінити цей переїзд, щоб забезпечити безперебійний рух як трамваїв, так і нормальний комфортний переїзд на автотранспорті. Всі роботи виконуються силами нашого підприємства.   додав директор «Миколаївелектротранс».

Комунальне підприємство планує не лише встановити тут нові рейки, але і оновити контактну мережу.

Щоб у майбутньому не повертатися сюди знову, ми замінимо не лише рейки, але й контактну мережу та стрілки. Будемо встановлювати рейки NT1 з жолобом — вони не випиратимуть, як раніше, а будуть в один рівень із дорогою, щоб не було удару колеса автівки. Це рейки чеського виробництва. — пояснив Юрій Сметана

Наразі на ділянці можуть рухатися лише комунальні автобуси та тролейбуси. Працівники «Миколаївелектротранс» також допомагають регулювати рух.

Ремонтні роботи на Богоявленському проспекті. Фото: МикВістіРемонтні роботи на проспекті Богоявленському. Фото: МикВісті
Ремонтні роботи на Богоявленському проспекті. Фото: МикВістіРемонтні роботи на проспекті Богоявленському. Фото: МикВісті
Ремонтні роботи на Богоявленському проспекті. Фото: МикВістіРемонтні роботи на проспекті Богоявленському. Фото: МикВісті

Нагадаємо, з понеділка, 11 серпня, у Миколаєві тимчасово перекрили рух автомобільного транспорту по проспекту Богоявленському від проспекту Центрального до проспекту Миру в районі зоопарку.

