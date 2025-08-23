Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Усі напрацювання щодо гарантій безпеки для України будуть готові найближчими днями, — Зеленський

Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента

Команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, усі відповідні напрацювання будуть готові вже найближчими днями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

За його словами, вони обговорили те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки, а також спільні проєкти та інвестиції в українське оборонне виробництво.

— Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом, — анонсував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Туреччина заявила про готовність долучитися до системи гарантій безпеки для України, взявши відповідальність за безпеку в морі.

