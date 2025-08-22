Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський: Туреччина хоче взяти на себе гарантії морської безпеки України

Президент Україні Володимир Зеленський та та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Getty ImagesПрезидент Україні Володимир Зеленський та та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Getty Images

Туреччина заявила про готовність долучитися до системи гарантій безпеки для України, взявши відповідальність за безпеку в морі.

Про це повідомлять «МикВісті» з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами глави держави, гарантії мають бути подібні до статті 5 НАТО, адже саме такий механізм є реально дієвим.

— Саме на такий результат ми маємо вийти. Має бути абсолютно чітка архітектура: які країни допомагають на землі, які відповідають за безпеку неба, які гарантують безпеку на морі. От як Туреччина — вона заявила під час останньої зустрічі коаліції рішучих, що хоче бути частиною гарантій безпеки для України саме у морській сфері, — зазначив Зеленський.

Водночас президент поставив під сумнів доцільність участі Росії у дискусіях щодо безпекових гарантій. Це стало реакцією на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який заявив, що гарантії безпеки Україні мала б забезпечувати і сама Росія.

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна сторони домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Крім цього, президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорення гарантій безпеки для України продовжується. За його словами, нині відбувається координація на рівні лідерів та підготовка форматів домовленостей. Президент зазначив, що над конкретним наповненням гарантій уже працюють радники з нацбезпеки, які перебувають у постійному контакті.

