Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    17 серпня, 2025

  • 29.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 29.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп і Путін домовилися про гарантії безпеки Україні на кшталт статті 5 НАТО, — Віткофф

Спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Фото: Getty ImagesСпеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна сторони домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Про це він сказав в ефірі CNN.

За його словами, домовленості можна назвати «такими, що змінюють правила гри». США обіцяють захищати Україну подібно до того, як НАТО гарантує безпеку своїм членам.

Стів Віткофф також повідомив, що Володимир Путін погодився на законодавчі зобов’язання з боку РФ про відмову від нападів на інші українські території чи будь-які країни Європи у межах потенційної мирної угоди.

Крім цього, за його словами, Кремль пішов на поступки щодо п’яти українських регіонів. Деталі планують обговорити під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня.

Як пише CNN, йдеться про можливість «обміну територіями» за поточними лініями фронту, а не за адміністративними межами принаймні деяких з цих регіонів.

Нагадаємо, ВолодимирЗеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому дому також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня, — CBS News
Фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського з Трампом у США
ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти РФ у вересні, — президентка Європейської комісії
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти РФ у вересні, — президентка Європейської комісії
Фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського з Трампом у США
Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня, — CBS News

Посохлу бирючину, якою КП «Парки» хочуть замінити чавунний паркан вздовж проспекта, закупили за ₴1,5 млн

Аліна Квітко

ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти РФ у вересні, — президентка Європейської комісії

Скандал навколо будівництва Центру ментального здоров’я у Вознесенську: містян запрошують обговорити проєкт

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay