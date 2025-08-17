Трамп і Путін домовилися про гарантії безпеки Україні на кшталт статті 5 НАТО, — Віткофф

Спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Фото: Getty Images

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна сторони домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Про це він сказав в ефірі CNN.

За його словами, домовленості можна назвати «такими, що змінюють правила гри». США обіцяють захищати Україну подібно до того, як НАТО гарантує безпеку своїм членам.

Стів Віткофф також повідомив, що Володимир Путін погодився на законодавчі зобов’язання з боку РФ про відмову від нападів на інші українські території чи будь-які країни Європи у межах потенційної мирної угоди.

Крім цього, за його словами, Кремль пішов на поступки щодо п’яти українських регіонів. Деталі планують обговорити під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня.

Як пише CNN, йдеться про можливість «обміну територіями» за поточними лініями фронту, а не за адміністративними межами принаймні деяких з цих регіонів.

Нагадаємо, ВолодимирЗеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До зустрічі у Білому дому також долучаться Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.