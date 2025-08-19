Зеленський: працюємо над підготовкою нових форматів безпекових гарантій

Президент Володимир Зеленський у колі європейських лідерів, Вашингтон. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорення гарантій безпеки для України продовжується. За його словами, нині відбувається координація на рівні лідерів та підготовка форматів домовленостей.

Про це він написав у соцмережах. Президент зазначив, що над конкретним наповненням гарантій уже працюють радники з нацбезпеки, які перебувають у постійному контакті.

За даними Reuters, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер співголовуватимуть на зустрічі «коаліції охочих» після переговорів у Вашингтоні.

Речник польського уряду підтвердив, що до зустрічі приєднається і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.