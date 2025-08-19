Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    19 серпня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський: працюємо над підготовкою нових форматів безпекових гарантій

Президент Володимир Зеленський у колі європейських лідерів, Вашингтон. Фото: Офіс ПрезидентаПрезидент Володимир Зеленський у колі європейських лідерів, Вашингтон. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорення гарантій безпеки для України продовжується. За його словами, нині відбувається координація на рівні лідерів та підготовка форматів домовленостей.

Про це він написав у соцмережах. Президент зазначив, що над конкретним наповненням гарантій уже працюють радники з нацбезпеки, які перебувають у постійному контакті.

За даними Reuters, президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер співголовуватимуть на зустрічі «коаліції охочих» після переговорів у Вашингтоні.

Речник польського уряду підтвердив, що до зустрічі приєднається і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

18 серпня президент України Володимир Зеленський приїхав до Білого дому на перемовини з американським президентом Дональдом Трампом. До Вашингтона також прибули європейські лідери.

За їхніми підсумками Трамп і Зеленський назвали двосторонню зустріч «дуже хорошою». Після цього президент США провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та заявив, що розпочав підготовку до особистої зустрічі українського та російського лідерів.

Це відбулося через кілька днів після перемовин Трампа і Путіна на Алясці. Ту зустріч американський президент оцінив на «10 з 10» і повідомив, що поки утримається від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії, які раніше обіцяв.

Останні новини про: Війна в Україні

В Україну повернули тіла тисячі загиблих
Швейцарія не буде арештовувати Путіна, якщо він приїде в країну на мирні переговори
Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, — медіа
Реклама

Читайте також:

новини

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко
новини

У мерії Миколаєва наполягають, що План доброчесності писали «прозоро»: На сайті була інформація

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Документ зʼявився з-під ковдри», — громадська рада при мерії Миколаєва розкритикувала План доброчесності міськради

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Одещині частіше затримують зарплати працівникам, ніж на Миколаївщині

Світлана Іванченко
новини

«Миколаївські парки» придбають техніку для прибирання тротуарів і доріг: це коштує майже ₴765 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Путін запропонував Трампу провести зустріч із Зеленським у Москві, — медіа
Швейцарія не буде арештовувати Путіна, якщо він приїде в країну на мирні переговори
В Україну повернули тіла тисячі загиблих

У антикорупційному департаменті Миколаєва відповіли на критику щодо непублічності Плану доброчесності

Миколаївський дитсадок із 2018 року ремонтує фірма-фігурант скандалів та корупційних справ

2 години тому

Імпорт обладнання збільшився, експорт олій впав: зовнішня торгівля Миколаївщини у цифрах

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay