Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • середа

    20 серпня, 2025

  • 24.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 серпня , 2025 середа

  • Миколаїв • 24.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Москва заявила про бажання стати «гарантом безпеки» України

Лавров заявив, що Росія «має бути серед гарантів безпеки України». Фото: zmina.infoЛавров заявив, що Росія «має бути серед гарантів безпеки України». Фото: zmina.info

У Москві заявили, що гарантії безпеки для України, на думку російської сторони, мала б забезпечувати і сама Росія.

Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише російське агентство «РИА Новости».

Він зазначив, що гарантії мають надаватися за участі Китаю, США, Великої Британії та Франції, а також наполягає на включенні до цього переліку Росії.

Сергій Лавров назвав будь-які обговорення гарантій безпеки без участі Москви «шляхом у нікуди».

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна сторони домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Крім цього, президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорення гарантій безпеки для України продовжується. За його словами, нині відбувається координація на рівні лідерів та підготовка форматів домовленостей. Президент зазначив, що над конкретним наповненням гарантій уже працюють радники з нацбезпеки, які перебувають у постійному контакті.

Останні новини про: Війна в Україні

«Історична іронія»: Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів
У Миколаєві командир, якого підозрюють в держзраді, готовий бути обміненим в РФ: суд залишив його під вартою
З початку року на Херсонщині евакуювали 784 тіл загиблих, — Прокудін
Реклама

Читайте також:

новини

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

Ірина Олехнович
новини

Справа про розтрату мільйонів у дитячій лікарні Миколаєва: суд відмовив медзакладу у поверненні медкарток

Альона Коханчук
новини

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко
новини

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві вручили підозри директору КП «ГДМБ» та керівнику компанії, яка постачала їм світлове обладнання

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

З початку року на Херсонщині евакуювали 784 тіл загиблих, — Прокудін
У Миколаєві командир, якого підозрюють в держзраді, готовий бути обміненим в РФ: суд залишив його під вартою
«Історична іронія»: Туск проти Будапешта як місця мирних переговорів

Збитки екології від пожеж у Миколаївській області склали вже ₴1,36 млрд

Забутий символ Миколаєва: в якому стані перебуває парк «Народний сад»

4 години тому

«Алея Незламних міст»: в Одесі до Дня міста відкриють колону на честь Миколаєва

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay