Москва заявила про бажання стати «гарантом безпеки» України

Лавров заявив, що Росія «має бути серед гарантів безпеки України». Фото: zmina.info

У Москві заявили, що гарантії безпеки для України, на думку російської сторони, мала б забезпечувати і сама Росія.

Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише російське агентство «РИА Новости».

Він зазначив, що гарантії мають надаватися за участі Китаю, США, Великої Британії та Франції, а також наполягає на включенні до цього переліку Росії.

Сергій Лавров назвав будь-які обговорення гарантій безпеки без участі Москви «шляхом у нікуди».

Раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та глави РФ Володимира Путіна сторони домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.

Крім цього, президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорення гарантій безпеки для України продовжується. За його словами, нині відбувається координація на рівні лідерів та підготовка форматів домовленостей. Президент зазначив, що над конкретним наповненням гарантій уже працюють радники з нацбезпеки, які перебувають у постійному контакті.