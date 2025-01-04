В Україні після кібератаки відновили реєстри шлюбів. Фото: Міністерство цифрової трансформації України

У системі державних реєстрів Міністерства юстиції відновлено роботу Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), що дозволяє реєструвати шлюби, народження дітей та інші акти цивільного стану.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

Сьогодні, 4 січня відновив роботу ще один реєстр — ДРАЦС, який раніше постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану знову мають можливість вносити дані про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.

«Усі документи, які ви отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться нашими фахівцями до електронної системи. Ваші свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі», — повідомили в Мінюсті.

У відомстві запевнили, що з 5 січня буде відновлено обмін даними з іншими державними органами, зокрема Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України та Міністерством оборони України.