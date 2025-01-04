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В Україні після кібератаки відновили реєстри шлюбів

В Україні після кібератаки відновили реєстри шлюбів. Фото: Міністерство цифрової трансформації УкраїниВ Україні після кібератаки відновили реєстри шлюбів. Фото: Міністерство цифрової трансформації України

У системі державних реєстрів Міністерства юстиції відновлено роботу Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), що дозволяє реєструвати шлюби, народження дітей та інші акти цивільного стану.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

Сьогодні, 4 січня відновив роботу ще один реєстр — ДРАЦС, який раніше постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану знову мають можливість вносити дані про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.

«Усі документи, які ви отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться нашими фахівцями до електронної системи. Ваші свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі», — повідомили в Мінюсті.

У відомстві запевнили, що з 5 січня буде відновлено обмін даними з іншими державними органами, зокрема Державною податковою службою України, Пенсійним фондом України та Міністерством оборони України.

Окрім того, з 5 січня запрацює низка онлайн-сервісів, доступних у застосунку «Дія».

Також стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Коли відновлять роботу реєстрів?

Зазначається, що держава активно працює над відновленням роботи систем. Упроваджуються посилені заходи кіберзахисту, щоб унеможливити повторення інцидентів. Орієнтовно, реєстри запрацюють у повному обсязі через два тижні.

Контакти для уточнень:

  • Миколаївська область: (0512) 46-00-46;

  • Одеська область: (048) 705-58-38;

  • Херсонська область: (099) 705-46-40.

 

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