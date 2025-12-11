Укрзалізниця планує передати Одеську залізничну лікарню у власність міста

Укрзалізниця готує передачу Одеської лікарні у власність міста. Фото: odessa-life.od.ua

Укрзалізниця готує рішення щодо передачі Одеської залізничної лікарні у комунальну власність міста.

Як повідомили у компанії, на базі медзакладу планують створити великий стаціонар на 500 ліжок та поліклініку, здатну приймати до 600 пацієнтів щодня.

Зазначається, що після передачі лікарня збереже свій профіль, штат працівників та отримає стабільне фінансування. Завдяки доступу до місцевих бюджетних програм медичний заклад матиме можливість розширити спектр послуг, оновити обладнання й обслуговувати більше жителів міста.

Реклама

При цьому працівники залізниці й надалі матимуть можливість проходити лікування саме в цьому медзакладі, разом з мешканцями Одеси.

У комунальну власність також передадуть земельні ділянки, будівлі, обладнання та медичну апаратуру, що нині належать лікарні.

Раніше Укрзалізниця вже передала дві відомчі лікарні в Харкові громадам, а Львівську залізничну лікарню — у сферу управління МОЗ.

Раніше, також повідомлялось, що в Миколаївській області укомплектованість лікарями складає лише 65%, середнього медичного персоналу — 77,8%.