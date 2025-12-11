  • четвер

    11 грудня, 2025

  • 6.8°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 11 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.8° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Укрзалізниця планує передати Одеську залізничну лікарню у власність міста

Укрзалізниця готує передачу Одеської лікарні у власність міста. Фото: odessa-life.od.uaУкрзалізниця готує передачу Одеської лікарні у власність міста. Фото: odessa-life.od.ua

Укрзалізниця готує рішення щодо передачі Одеської залізничної лікарні у комунальну власність міста.

Як повідомили у компанії, на базі медзакладу планують створити великий стаціонар на 500 ліжок та поліклініку, здатну приймати до 600 пацієнтів щодня.

Зазначається, що після передачі лікарня збереже свій профіль, штат працівників та отримає стабільне фінансування. Завдяки доступу до місцевих бюджетних програм медичний заклад матиме можливість розширити спектр послуг, оновити обладнання й обслуговувати більше жителів міста.

Реклама

При цьому працівники залізниці й надалі матимуть можливість проходити лікування саме в цьому медзакладі, разом з мешканцями Одеси.

У комунальну власність також передадуть земельні ділянки, будівлі, обладнання та медичну апаратуру, що нині належать лікарні.

Раніше Укрзалізниця вже передала дві відомчі лікарні в Харкові громадам, а Львівську залізничну лікарню — у сферу управління МОЗ.

Раніше, також повідомлялось, що в Миколаївській області укомплектованість лікарями складає лише 65%, середнього медичного персоналу — 77,8%.

Останні новини про: Одеса

Вивозили зерно з Криму: в Одеському порту арештували іноземне судно з «тіньового» флоту РФ
Колишнього мера Одеси Труханова залишили під домашнім арештом
Знята в Одесі короткометражка здобула головну нагороду Європейської кіноасоціації
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич заявив, що за вступ у групу «Санація» депутатам пропонують гроші

Анна Гакман
новини

Куди піти у Миколаєві на тижні: вистави, концерти, кіно та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Сесія міськради схвалила корегування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич дорікнув Домбровській, що вона хоче бути мером: «Створила «Санацію» і займається заявами»

Анна Гакман
новини

«Я 10 років працював і можу спокійно ще пів року до виборів», — Сєнкевичу не принципова нова структура, але натякає на міжнародних партнерів

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Знята в Одесі короткометражка здобула головну нагороду Європейської кіноасоціації
Колишнього мера Одеси Труханова залишили під домашнім арештом
Вивозили зерно з Криму: в Одеському порту арештували іноземне судно з «тіньового» флоту РФ

«Генератор зламався», — директорка «Проссекко 8» про те, чому кашу для школярів варили на вулиці

В ДЖКГ підтвердили, що виділяють в бюджеті ₴15,8 млн на зарплати «Паркам», хоча Чучмай казав, що у них все добре

4 години тому

Міськрада Миколаєва знову не розгляне нову структуру Сєнкевича: голосування провалили

Аліна Квітко

Головне сьогодні