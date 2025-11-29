  • субота

За майже рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку

За рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного вікуЗа рік дефіцит лікарів у Миколаєві зріс: бракує 35%, третина лікарів — пенсійного віку. Фото: архів «МикВісті»

В Миколаївській області укомплектованість лікарями складає лише 65%, середнього медичного персоналу — 77,8%.

Про це повідомила голова управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко, пишуть «МикВісті».

Станом на листопад 2025 року у регіоні працюють 2662 лікарі та 5639 медичних сестер.

Близько третини лікарів (911 осіб) вже досягли пенсійного віку. Це майже на 3% більше, ніж у січні 2025 року, коли дефіцит лікарів становив 32%, а понад 850 медиків були старші за 60 років.

— Ми відчуваємо великий брак фахівців у низці спеціальностей і активно працюємо над залученням молодих лікарів до роботи в області, — зазначила Ірина Ткаченко.

Крім того, з 1 січня 2026 року базова зарплата лікарів первинної та екстреної допомоги зросте до 35 тисяч гривень. Окрім цього, молоді фахівці, які підписують контракт з лікувальним закладом після інтернатури, отримують грошову підтримку у розмірі 200 тисяч гривень. Ті, хто погоджується працювати в сільській місцевості, можуть також розраховувати на державне житло.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців.

