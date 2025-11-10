  • понеділок

    10 листопада, 2025

  • 12.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 12.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, – Кім

Приймальне відділення очаківської лікарні, фото «МикВісті»Приймальне відділення очаківської лікарні, фото «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців.

Про це він розповів в інтерв'ю «Новини.LIVE», пишуть «МикВісті».

Як відомо, у місті працює лише Очаківська багатопрофільна лікарня, там мешканцям надають різні послуги. Станом на жовтень у лікарні працює 124 людини.

— Зараз підіймається питання щодо підвищення зарплат для медиків. Міністр Ляшко (Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, – прим.) це робив для Очакова, окремий пакет для збільшення зарплат. І дійсно приїхали лікарі. Інший спосіб ми робили з міжнародними партнерами з Данією – вони будували в Доманівці цікаві будиночки для лікарів. [...] Лікарня в межах свого внутрішнього перерозподіла змогла підвищити зарплати своїм лікарям, і це дало змогу, щоб вони не поїхали. Тобто, в нас ці проблеми точкові часто бувають і точкове рішення на рівні держави. Ось так виходить, — розповів він.

Як працює місцева лікарня?

Станом на жовтень в Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей. Це половина від кількості населення довоєнного часу, про йдеться у статті «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».

Якщо в Очакові є постраждалі внаслідок обстрілів — їх першочергово везуть в місцеву лікарню. Тут їм надають першу допомогу, стабілізують і за потреби везуть в лікарні до Миколаєва або Одеси.

Головний лікар Валерій Кнітель вважає, що найбільша проблема закладу зараз — нестача лікарів. Молоді спеціалісти з цілком зрозумілих причин не хочуть приїжджати до прифронтового міста на роботу у місцеву лікарню.

За чотири роки роботи у будівлі лікарні кілька разів вилітали вікна внаслідок обстрілів Очакова.

Останні новини про: Очаків

В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн
В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни
В Очакові можуть виселити музей Судковського з комунальної будівлі
Реклама

Читайте також:

новини

«Буде проблема з відсутністю людей»: Сєнкевич заявив, що безробіття у Миколаєві може виникнути після війни

Даріна Мельничук
новини

LEVCHYK SPECTRUM HUB: У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Ірина Олехнович
новини

«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

Аліса Мелік-Адамян
новини

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

Альона Коханчук
новини

Кім вважає, що в Миколаєві реально зробити безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Очаків

В Очакові можуть виселити музей Судковського з комунальної будівлі
В Очакові проживає близько 7,5 тисячі людей: це вдвічі менше ніж до війни
В Очакові за підтримки донорів хочуть встановити сортувальну лінію сміття: на це потрібно близько €20 млн

Громада, влада та бізнес: у Миколаєві вперше за 15 років оновлять Статут міста

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково понад ₴28 млн

1 година тому

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Головне сьогодні