На Миколаївщині данські партнери будують соціальне житло: два будинки вже готові

У Доманівській громаді будуть соціальне житло. Два будинки вже готові, ще шість — в процесі. Проєкт реалізується за підтримки данських партнерів та передбачає 25 таких осель по всій області.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, будинки стануть житлом для медиків, поліцейських, переселенців та тих, хто потребує соціальної підтримки.

Будинки на Миколаївщині, які були профінансовані данськими партнерами. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Будинки на Миколаївщині, які були профінансовані данськими партнерами. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА Будинки на Миколаївщині, які були профінансовані данськими партнерами. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

У п'ятницю, 24 січня, Доманівську громад відвідали посол Королівства Данії Оле Егберг Міккельсен та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Ці будинки дуже високої якості, результат чудовий. Цей проєкт дозволяє залишити людей у громаді, зберегти лікарів, поліцейських та інших фахівців, які переїхали з інших областей на Миколаївщину. Дякую партнерам за такий вагомий внесок», — сказав очільник області.

Посол Королівства Данії Оле Егберг Міккельсен та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Під час візиту посол Данії передав ключі від нового житла голові Доманівської громади.

«Датський народ повністю солідарний з Україною. У питанні України в нас немає жодних розбіжностей — усі політичні сили, весь народ Данії єдині у підтримці вашої держави. Ми розуміємо, які виклики стоять перед вами, і захоплюємося вашою стійкістю та мужністю. Данія й надалі допомагатиме Україні», — зазначив посол.

Проєкт реалізовується за сприяння фондів GAUFonden та Ramboll та за підтримки Embassy of Denmark in Ukraine.

Слід зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Миколаївщина отримала від Королівства Данії допомогу на 151 мільйон євро.

Нагадаємо, що Данія допомогла відремонтувати хірургічне відділення лікарні Корабельного району Миколаєва.